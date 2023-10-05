Курс валют НБУ на 5 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 5 жовтня 2023 року
Курс долара порівняно з 4 жовтня підвищився на 1 коп до 36.60 за 1 долар.
Курс євро підвищився на 10 коп. до 38.43 за 1 євро.
Рубль не змінився, і його курс становив 3.68 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 4 жовтня 2023 року.
Фунт стерлінгів подорожчав на 21 коп. до 44.36 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 21 коп. до 39.88 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 2 коп. до 8.30 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|36.602 300
|EUR
|Євро
|38.428 800
|RUB
|рубль
|0.367 720
|GBP
|Фунт стерлінгів
|44,362 000
|CHF
|Швейцарський франк
|39.882 600
|PLN
|Польський злотий
|8.302 100