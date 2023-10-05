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Курс валют НБУ на 5 жовтня

Курс валют НБУ на 5 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 5 жовтня 2023 року

Курс долара порівняно з 4 жовтня підвищився на 1 коп до 36.60 за 1 долар.

Курс євро підвищився на 10 коп. до 38.43 за 1 євро.

Рубль не змінився, і його курс становив 3.68 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 4 жовтня 2023 року.

Фунт стерлінгів подорожчав на 21 коп. до 44.36 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 21 коп. до 39.88 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 2 коп. до 8.30 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 36.602 300 +0.012
EUR Євро 38.428 800 +0.103
RUB рубль 0.367 720
GBP Фунт стерлінгів 44,362 000 +0.205
CHF Швейцарський франк 39.882 600 +0.21
PLN Польський злотий 8.302 100 +0.015

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