Курс валют НБУ на 5 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 5 жовтня 2023 року

Курс долара порівняно з 4 жовтня підвищився на 1 коп до 36.60 за 1 долар.

Курс євро підвищився на 10 коп. до 38.43 за 1 євро.

Рубль не змінився, і його курс становив 3.68 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 4 жовтня 2023 року.

Фунт стерлінгів подорожчав на 21 коп. до 44.36 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 21 коп. до 39.88 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 2 коп. до 8.30 за 1 польський злотий.