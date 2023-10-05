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ЗСУ з початку вторгнення ліквідували 280 тисяч окупантів – Генштаб

ЗСУ з початку вторгнення ліквідували 280 тисяч окупантів – Генштаб
Фото: Facebook

З початку повномасштабного російського вторгнення Збройні сили України ліквідували 280 тисяч окупантів, зокрема 580 – за минулу добу. Також впродовж 4 жовтня українські віськові знищили 12 танків, 31 артсистему, дві реактивні системи залпового вогню та іншу військову техніку противника.

Про це повідомили﻿ в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 до 05.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 280 470 (+580) осіб,
  • танків – 4 757 (+12) од,
  • бойових броньованих машин – 9 052 (+26) од,
  • артилерійських систем – 6 643 (+31) од,
  • РСЗВ – 804 (+2) од,
  • засобів ППО – 540 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 121 (+8),
  • крилатих ракет – 1 530 (+0),
  • кораблів /катерів – 20 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8 980 (+18) од,
  • спеціальної техніки – 948 (+2).

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