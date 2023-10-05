ЗСУ з початку вторгнення ліквідували 280 тисяч окупантів – Генштаб

З початку повномасштабного російського вторгнення Збройні сили України ліквідували 280 тисяч окупантів, зокрема 580 – за минулу добу. Також впродовж 4 жовтня українські віськові знищили 12 танків, 31 артсистему, дві реактивні системи залпового вогню та іншу військову техніку противника.

Про це повідомили﻿ в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 до 05.10.23 орієнтовно склали: