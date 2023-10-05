ДТП автобуса у Венеції: кількість загиблих українців зросла

За даними префектури Венеції, в аварії з туристичним автобусом, що розбився у Местре 3 жовтня, загинули 9 українців, повідомляє Європейська правда.

Загалом, стверджує префектура, жертвою ДТП стала 21 людина: 9 українців, 4 румунів, 3 німців, двоє португальців, хорват, південноафриканець і італієць. Останній був водієм.

Серед українців були три подруги, всі 1983 року народження, деталізує La Repubblica. Також з України був 70-річний чоловік, який перебував у відпустці з сином, і 65-річна жінка.

Щодо постраждалих, то наразі встановлені особи 13 із 15 госпіталізованих. Серед них: 5 громадян України, 4 німців, двоє іспанців, хорват і француз. Останні двоє постраждалих, особи яких ще встановлюють, можуть бути громадянами України та Німеччини.

Серед 15 госпіталізованих – 12 дорослих і 3 неповнолітніх. 10 людей в реанімації.

Напередодні в МЗС України підтвердили загибель чотирьох українців і поранення ще чотирьох.

З поки що невстановлених причин автобус розбився у вівторок 3 жовтня незадовго до 20:00. Він віз туристів до кемпінгу. Автобус злетів з естакади та упав з висоти. За деякими повідомленнями, автобус працював на метані, впав на лінії електропередачі й загорівся. Тривають слідчі дії.