Британська розвідка пояснила, навіщо РФ навчання цивільної оборони

Останніми днями Росія проводить навчання з цивільної оборони на більшій частині території країни за сценарієм широкомасштабного міжнародного збройного конфлікту. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, повідомляє Європейська правда.

Ці навчання проводять щорічно з 2012 року і вони збігаються з Днем цивільної оборони Росії 4 жовтня. Цьогорічні навчання навряд чи будуть кардинально змінені або розширені, йдеться в огляді.

Поколіннями СРСР, а згодом Росія приділяли увагу внутрішній підготовці до великого конфлікту. Однак, навіть з огляду на війну, що триває в Україні, навряд чи Росія суттєво змінила свою позицію щодо національної готовності за останні місяці, вважають британські аналітики.