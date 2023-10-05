В Угорщині партія Орбана суттєво втратила підтримку – опитування

З лютого цього року партія влади в Угорщині "Фідес" втратила 400 тисяч прихильників. Про це свідчить опитування центру Median, повідомляє Європейська правда.

Підтримка партії прем’єр-міністра Віктора Орбана серед населення впала з 35% до 30%.

Однак, згідно з дослідженням, падіння підтримки "Фідес" не відбувалось паралельно зі зростанням популярності опозиції.

За останні пів року підтримка лівих і ліберальних партій також знизилася, а підтримка націоналістичного руху "Наша Батьківщина" (Mi Hazank) зросла.

Через падіння підтримки у "Фідес" вирішили застосувати сміливу стратегію, провівши наступного року вибори до Європейського парламенту разом із виборами до місцевих органів влади.

За оцінками, партія Орбана може розраховувати на 46% підтримки на виборах до Європарламенту, тобто на 6,5 відсоткового пункту менше, ніж у 2019 році, і на 8 відсоткових пунктів менше, ніж на торішніх парламентських виборах.

На момент збору вересневих даних угорське населення охопив песимізм, якого не було з грудня минулого року. 65% опитаних сказали, що все у країні йде в неправильному напрямку, і лише 28% вважають, що Угорщина рухається туди, куди потрібно.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, прем'єр Угорщини Віктор Орбан на зустрічі з колегами по партії "Фідес" та прихильниками розповів, що планує керувати країною до 2034 року. Раніше він кілька разів публічно натякав, що планує бути главою уряду до 2030 року.