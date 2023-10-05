США та ЄС працюють над правовою базою для передачі Україні активів РФ – Блінкен
Сполучені Штати працюють з європейськими союзниками й партнерами над створенням необхідної правової бази для використання конфіскованих активів Росії на проєкти відновлення України. Про це сказав під час виступу в Університеті Техасу держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Укрінформ.
"Це близько $300 мільярдів, і більша частина з них знаходиться в Європі, а не в Сполучених Штатах. Тож ми дивимося, які правові повноваження можемо мати ми та європейці, аби дійсно використовувати ці активи для України", - пояснив держсекретар США.
Він підкреслив, що росіяни повинні заплатити за відновлення України.
"І одним зі способів зробити це було б використання цих активів", - зауважив Блінкен.
При цьому він наголосив на важливості зусиль для створення відповідної правової бази.
"Оскільки більшість активів знаходиться в Європі, як я вже сказав, європейці також мають забезпечити наявність (правової – ред.) бази, аби зробити це", - зазначив глава Держдепартаменту США.