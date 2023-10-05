США та ЄС працюють над правовою базою для передачі Україні активів РФ – Блінкен

Сполучені Штати працюють з європейськими союзниками й партнерами над створенням необхідної правової бази для використання конфіскованих активів Росії на проєкти відновлення України. Про це сказав під час виступу в Університеті Техасу держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Укрінформ.

"Це близько $300 мільярдів, і більша частина з них знаходиться в Європі, а не в Сполучених Штатах. Тож ми дивимося, які правові повноваження можемо мати ми та європейці, аби дійсно використовувати ці активи для України" , - пояснив держсекретар США.

Він підкреслив, що росіяни повинні заплатити за відновлення України. "І одним зі способів зробити це було б використання цих активів" , - зауважив Блінкен.

При цьому він наголосив на важливості зусиль для створення відповідної правової бази.