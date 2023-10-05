Вересень став найспекотнішим за всю історію спостережень

Вересень 2023 року виявився найспекотнішим для Європи та всього світу, побивши рекорд 2020 року. Про це заявили у європейській програмі дослідження навколишнього середовища та безпеки Copernicus, повідомляє Європейська правда.

З середньою температурою на суходолі 16,38°C, вересень став на 0,5°C теплішим за досі рекордний вересень 2020 року.

Якщо ж взяти середні температурні показники вересня протягом 1850-1900 років, вересень 2023 року був спекотнішим на 1,75°C, а порівняно з середніми показниками вересня 1991-2020 років – на 0,9°C теплішим.

"Ми щойно стали свідками найбільш неймовірного місяця вересня з точки зору клімату… Ми входимо у "новий світ" , – заявив керівник служби відстеження зміни клімату Карло Буонтемпо.

Аномально тепла чи навіть спекотна погода спостерігалася на усіх континентах.

У Європі зафіксували новий континентальний спекотний рекорд вересня: у Франції стовпчик термометра перевищував 35°C фактично до початку жовтня.

Середня температура світового океану досягла 20,92°C, що також є рекордом для вересня і найвищим показником після серпня 2023 року.