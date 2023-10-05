Уряд призначив довічну стипендію батьку Зеленського – документ

Кабінет міністрів призначив довічну стипендію батькові президента України Олександру Зеленському "за видатні заслуги в галузі вищої освіти". Про це йдеться у відповідному розпорядженні уряду, повідомляє Новое время.

Загалом у списку близько 120 науково-педагогічних працівників України. Згідно з документом, стипендії Кабміну вони отримуватимуть з 1 вересня 2023 року. Виплати відбуватимуться у межах бюджетних призначень.

Скріншот з документу Кабміну

Олександр Зеленський — український вчений у галузі автоматизації геолого-маркшейдерського забезпечення в гірничій справі. Він професор Державного університету економіки і технологій, доктор технічних наук, співавтор чотирьох монографій та має близько 140 публікацій.

Із 1995 року обіймає посаду завідувача кафедри інформатики та інформаційних технологій у Криворізькому економічному інституті.