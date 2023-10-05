Окупанти за добу обстріляли 11 областей – зведення ОВА

Армія Російської Федерації за добу здійснила атаки на 11 областей України. Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 четверга, 5 жовтня, повідомляє Укрінформ.

Кіровоградську область вночі росіяни атакували дронами. Працювала ППО. Збито 9 безпілотників. Є влучання. Триває ліквідація пожежі. За попередніми даними, цивільна інфраструктура не ушкоджена.

У Чернігівській області за добу ворог здійснив один обстріл з мінометів Сновської громади Корюківського району.

У Сумській області вночі та вранці росіяни 5 разів обстріляли прикордоння. Зафіксовано 16 ударів з мінометів та АГС. Обстрілів зазнали Путивльська, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська громади. Вчора протягом дня росіяни обстрілювали прикордоння Сумщини, скидали ВОГ за допомогою БпЛА, випускали з гелікоптера ракети НАР. Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Середино-Будська громади.

У Дніпропетровській області зранку російські війська відкрили вогонь по Нікополю. Наслідки зʼясовуються. Вчора вдень росіяни теж обстрілювали Нікополь. Осколкове поранення дістала 75-річна жінка. Пошкоджені 10 приватних будинків, декілька господарчих споруд, ,об’єкт інфраструктури, автомобілі та лінії електропередач.

У Запорізькій області ворог завдав 189 ударів по 23 населених пунктах. 163 артобстріли прийшлися по території, зокрема Залізничного, Чарівного, Червоного, Малинівки, Преображенки, Малих Щербаків, П'ятихаток, Плавнів і Кам'янського.

Війська РФ здійснили 4 авіаудари по Оріхову, Малій Токмачці і Роботиному, 9 атак БпЛА по Новоданилівці, Полтавці, Роботиному, Новодарівці, Левадному, Малій Токмачці і Степовому, 13 обстрілів із РСЗВ Гуляйполя, Новоандріївки, Новодарівки, Білогір'я та Степового. Поранені 47-річна жителька Кам'янського та 64-річна жителька Оріхова. Надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

У Харківській області вночі агресори завдали ракетного удару (попередньо, ЗРК С-300) по смт Печеніги Чугуївського району. Зафіксовані влучання на території дачного селища, пошкоджені два будинки, сталися пожежі. Також ворог обстріляв село Гороховатка Ізюмського району. Сталася лісова пожежа на площі 500 кв. м. Внаслідок обстрілів села Глибоке Харківського району горіла трава на площі 2 га.

Вчора ворог обстріляв Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено будинок, горіли трава та чагарники. Внаслідок обстрілів з артилерії смт Козача Лопань Харківського району пошкоджено два приватні будинки, господарчі споруди, автомобіль.

В Луганській області росіяни здійснили 149 обстрілів, випустили 554 снаряди.

У Донецькій області під вогнем перебували Торецьк, Авдіївка, Красногорівка, Часів Яр, Новогригорівка, Курдюмівка, Керамік, Райське, Петрівка, Кучерів Яр, Шахтарське, Новокалинове. Пошкоджено 55 житлових будинків (з них три багатоквартирні), гараж, два автомобілі, дві ЛЕП. На Донеччині за добу одна людина загинула, троє були поранені.

Вночі у Миколаївській області ППО знищила 10 ударних БпЛА типу Shahed. Зранку росіяни завдавали артилерійських обстрілів біля населеного пункту Куцурубської громади.

Одеську область вночі загарбники атакували ударними дронами типу Shahed з південного напрямку (кримський мис Чауда). Всього знищено 5 БпЛА.

У Херсонській області вночі росіяни вдарили з авіації по Одрадокам'янці та Миколаївці Бериславського району. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється. За минулу добу по області ворог здійснив 78 обстрілів (випустив 445 снарядів), з них по Херсону — 8 обстрілів (25 снарядів).

У Бериславському районі з авіації війська РФ атакували Бургунку, Ольгівку та Миколаївку, скинули близько 10 керованих авіабомб. У Херсоні внаслідок обстрілів руйнувань зазнали освітній заклад та житлові будинки.

Також росіяни обстріляли Садове Херсонського району. Постраждав 65-річний чоловік. У селі Брускинське Бериславського району у полі на міні підірвався 32-річний чоловік та був доставлений до Великоолександрівської лікарні у важкому стані.