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Зеленський прибув до Іспанії на зустріч лідерів ЄС

Зеленський прибув до Іспанії на зустріч лідерів ЄС
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що прибув до іспанської Гранади на саміт Європейської політичної спільноти, у якому братимуть участь лідери ЄС.

Про це йдеться﻿ в дописі у Telegram-каналі Зеленського.

"Україна нарівні з іншими націями в нашому спільному європейському домі бере участь заради безпеки й стабільності на континенті", – зазначив Зеленський.

Президент анонсував "важливі двосторонні зустрічі" та роботу в "спільних форматах".

"Ключове для нас, особл﻿﻿иво перед зимою, – посилення ППО, і вже є основа для нових домовленостей із партнерами. Готуємося їх підтвердити та реалізувати.
Працюємо над посиленням наявної в Європі архітектури безпеки, зокрема регіональної. Україна має вагомі пропозиції", – йдеться в дописі.

Зокрема окрему увагу Україна планує приділити Чорноморському регіону, глобальній продовольчій безпеці та захисту свободи мореплавства.

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