Зеленський прибув до Іспанії на зустріч лідерів ЄС
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що прибув до іспанської Гранади на саміт Європейської політичної спільноти, у якому братимуть участь лідери ЄС.
Про це йдеться в дописі у Telegram-каналі Зеленського.
"Україна нарівні з іншими націями в нашому спільному європейському домі бере участь заради безпеки й стабільності на континенті", – зазначив Зеленський.
Президент анонсував "важливі двосторонні зустрічі" та роботу в "спільних форматах".
"Ключове для нас, особливо перед зимою, – посилення ППО, і вже є основа для нових домовленостей із партнерами. Готуємося їх підтвердити та реалізувати.
Працюємо над посиленням наявної в Європі архітектури безпеки, зокрема регіональної. Україна має вагомі пропозиції", – йдеться в дописі.
Зокрема окрему увагу Україна планує приділити Чорноморському регіону, глобальній продовольчій безпеці та захисту свободи мореплавства.