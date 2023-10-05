Ексглава Єврокомісії: Україна не готова до вступу в ЄС через корупцію

Колишній голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер вважає, що Україна поки не відповідає критеріям для членства в Євросоюзі. Таку думку він висловив в інтерв'ю газеті Augsburger Allgemeine, повідомляє Європейська правда.

"Ми не повинні давати неправдивих обіцянок людям в Україні, які по самісіньку шию в стражданнях. Я дуже розлючений деякими голосами в Європі, які намагаються переконати українців, що вони можуть стати членами ЄС негайно. Це не було б добре ні для ЄС, ні для України" , – заявив Юнкер.

Він сказав, що будь-хто, хто мав хоч якийсь стосунок до України, знає, що "це країна, яка корумпована на всіх рівнях суспільства".

"Попри зусилля, вона не готова до вступу, їй потрібні масштабні внутрішні реформи. У нас був поганий досвід з деякими так званими новими членами, наприклад, щодо верховенства права. Це не повинно повторитися" , – зауважив Юнкер.

Разом з тим він вважає, що європейська перспектива для Молдови та України повинна бути збережена, але "не повинна бути пов'язана з надією на те, що цього можна досягти за одну ніч, просто натиснувши на кнопку".

"Якщо в цих країнах буде досягнутий прогрес, чи то в Україні, чи то на Західних Балканах, вони, безумовно, повинні мати можливість брати участь в окремих етапах європейської інтеграції. Ми повинні працювати над тим, щоб зробити можливим щось на кшталт часткового приєднання, розумної форми майже розширення" , – сказав Юнкер.

Варто зазначити, що про негайне приєднання України до ЄС не йдеться. Наприкінці серпня президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що хоче, аби ЄС був готовим до розширення до 2030 року.﻿ Утім, у ЄС є прихильники не прив’язуватись до жодних термінів приєднання нових членів, такої позиції дотримується Португалія.