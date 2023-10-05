Дубай став лідером ринку елітного житла – Bloomberg

Від початку 2023 року у Дубаї кількість угод з продажу будинків вартістю 10 млн дол і більше сягнула рекордних 277, що дозволило емірату випередити такі міста, як Нью-Йорк і Гонконг, у званні найактивнішого ринку елітного житла.﻿ Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що попит на елітне житло в Дубаї залишається стійким. Як наслідок ціни на елітне зростали протягом дев'яти кварталів поспіль.

Сектор нерухомості Дубая переживає бум, оскільки заходи уряду щодо боротьби з пандемією та його ліберальна візова політика приваблюють все більше іноземних покупців.

"Елітний сегмент ринку - зокрема, вілли на березі моря на штучних островах у формі пальм - отримує вигоду від припливу заможних інвесторів, таких як росіяни, які прагнуть захистити свої активи, крипто-мільйонери та багаті індійці, які шукають другу домівку" , – йдеться в повідомленні.

У 2023 році кількість угод з продажу будинків вартістю 10 млн дол і більше сягнула рекордних 277 на загальну суму 4,91 млрд дол. Найпопулярнішим районом серед заможних покупців був Палм Джумейра, на який припадає трохи більше частина продажів елітного житла. Такі райони, як Emirates Hills і Jumeirah Bay Island, також користувалися популярністю, а ціни на житло в цих трьох районах були на 16% вищими, ніж рік тому.

Торік в Дубаї зареєстрували понад 86 тисяч угод з продажу житла, що є рекордною кількістю, а найбільшими покупцями стали росіяни.