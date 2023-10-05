Нові переговори щодо формули миру можуть відбутися в Туреччині – ЗМІ

Туреччина прийме новий раунд переговорів партнерів України з обговорення підготовки саміту формули миру. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, повідомляє Новое время.

Зазначається, що зустріч запланували на кінець жовтня у Стамбулі. Вона відбудеться слідом за аналогічними переговорами в Данії в червні та в Саудівській Аравії в серпні. Учасники обговорюватимуть ідеї досягнення міцного миру в Україні.

За словами двох співрозмовників видання, очікується, що у зустрічі візьме участь обмежена кількість офіційних осіб, включно з представниками США.

Білий дім поки що не визначив, хто саме братиме участь.

Країну-агресора Росію не запрошено на зустріч.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що один із наступних раундів переговорів щодо формули миру може відбутися в Норвегії.

Президент України Володимир Зеленський представив формулу миру з десяти пунктів на саміті G20 у листопаді 2022 року. Вона включає відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ, звільнення всіх полонених, трибунал для винних в агресії та гарантії безпеки для України.

5−6 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) відбулися дводенні переговори щодо української формули миру, участь у яких брали високопосадовці та дипломати з близько 40 країн. У саміті беруть участь, зокрема, і представники Індії та Китаю. А ось Росію туди не запросили.

Це вже друга зустріч у такому форматі - попередня відбулася в червні цього року в данському Копенгагені.