В Італії прогнозують наступ РФ взимку та переговори навесні

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що Росія, ймовірно, спробує влаштувати новий наступ узимку 2024 року. Його заяву цитує агентство ANSA, повідомляє Ліга.net.

За його словами, взимку, можливо, буде "відповідь Росії на український наступ".

"Думаю, що весна може стати періодом, коли, вичерпавши зброю обох сторін, щоб спробувати досягти поворотного моменту з обох сторін, можна буде розпочати спробу діалогу", — сказав Крозетто.

Він зазначив, що Італія приділяє велику увагу посиленню протиповітряної оборони України, щоб зупинити атаки на цивільну та енергетичну інфраструктуру, але визнав, що запаси виснажуються.

"Проблема в тому, що у вас немає необмежених ресурсів. Італія зробила майже все, що могла, місця для подальшого розвитку не так багато", — резюмував глава відомства.