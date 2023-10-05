У РФ заявляють про обстріл Брянської області: є пошкодження

Росіяни заявляють про нібито масовані обстріли Брянської області. При цьому загарбники традиційно звинувачують Україну, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Як пише російський Telegram-канал Mash, під нібито обстріл касетними боєприпасами потрапило селище Погар, через що, мовляв, пошкоджено 11 будинків.

"Ще двома "Ураганами" атакували місто Севськ - вони потрапили до готельного комплексу "М-3". З наслідків: вибиті шибки в адміністративних будинках і пошкоджена покрівля в готелі. Осколками зачепило автомийку та два великовантажні машини" , - пише російський паблік.

Росіяни також стверджують, що через "обстріл" у селище Климове Брянської області пошкоджено електролінії та три будинки. А в селі Городці нібито дрон кинув вибухівку на будинки і гаражі.