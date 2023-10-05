Компанія Пригожина втратила контракти на харчування армії РФ – росЗМІ

Харчуванням російських військових замість групи "Конкорд" Євгена Пригожина почала займатися компанія RBE Group. Про це пише газета "Комерсант", повідомляє ЛігаБізнес.

RBE Group, яка належить Андрію Шокіну та якою керує його син Микита, була найбільшим постачальником харчування для Міністерства оборони Росії до кінця 2012 року, коли цей ринок віддали Пригожину. Зараз вона займається кейтерингом та забезпечує харчуванням великі компанії, а також пасажирів швидкісних поїздів у Росії.

Торік її виторг становив 5,7 млрд рублів ($57 млн за поточним курсом). Для порівняння, Конкорд з травня 2022 року до травня 2023 року, надаючи послуги з харчування російської армії, заробив у 14 разів більше – 80 млрд рублів.

У 2013 році, коли RBE Group втратила контракти з Міноборони, їй довелося звільнити 32 000 людей. Зараз компанія нарощує кількість працівників і у зв'язку з цим, як кажуть джерела газети на ринку нерухомості, орендувала новий офіс у бізнес-центрі в центрі Москви для об'єднання персоналу в одному місці.