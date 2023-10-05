Данілов вважає, що РФ не може перетворити економіку на військову

Ніякої військової економіки в РФ бути не може, вони здатні на сьогодні лише ремонтувати "металобрухт" на складах та відправляти стару техніку на фронт. Про це в ефірі телемарафону сказав секретар РНБО Олексій Данілов, відповідаючи на питання чи може економіка РФ перетворитися на виключно військову, повідомляє Укрінформ.

"Військова економіка могла бути тільки в СРСР. Ніякої військової економіки в Росії бути не може, тому що там сама економіка на сьогодні складається з двох частин – це нафта і газ. Якщо вони вважаються, що є нафта і газ, і вони можуть стріляти, вбивати наших громадян, наших дітей, то це зовсім не відповідає дійсності.

Все, що вони на сьогодні роблять, вони беруть той металобрухт, який у величезній кількості є на Далекому Сході, в Сибіру, вони його ремонтують, фарбують і відправляють на поле бою. Оце на сьогоднішній десь ситуація з їх озброєнням" , - наголосив Данілов.

За його словами, коли вони звертаються до Ірану за допомогою, це каже про те, що у них немає спроможностей самостійно вирішувати ті чи інші складні питання.