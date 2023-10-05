Зеленський про американську допомогу: Байден запевняв у повній підтримці

Президент Володимир Зеленський, прибувши на саміт Європейської політичної спільноти в Іспанії, прокоментував занепокоєння щодо подальшої підтримки України з боку США, повідомляє Європейська правда.

Відповідаючи на питання преси, чи хвилюють його новини зі США щодо допомоги Україні, Зеленський сказав, що "в Україні ми перестали хвилюватись у перші дні повномасштабного вторгнення".

"Думаю, для нас вже пізно хвилюватися" , – сказав президент.

Він розповів, що під час візиту до США чув запевнення у повній підтримці України від президента Джо Байдена.

"Я був у Вашингтоні, зустрічався з президентом Байденом, я чув про 100-відсоткову підтримку Білого дому, і також (чув) про двопартійну підтримку у Конгресі" , – зазначив глава держави.

Він звернув увагу на те, що зараз у США "складний виборчий період", тому лунають "різні голоси", і деякі голоси "дуже дивні". "Ми будемо говорити про це сьогодні" , – сказав Зеленський, маючи на увазі зустріч європейських лідерів у Гранаді.

Зеленський також назвав збереження єдності Європи найбільшим викликом на цей момент і зазначив, що буде говорити на зустрічах у четвер про необхідність захистити українське небо від майбутніх російських атак взимку.