Зеленський про американську допомогу: Байден запевняв у повній підтримці
Президент Володимир Зеленський, прибувши на саміт Європейської політичної спільноти в Іспанії, прокоментував занепокоєння щодо подальшої підтримки України з боку США, повідомляє Європейська правда.
Відповідаючи на питання преси, чи хвилюють його новини зі США щодо допомоги Україні, Зеленський сказав, що "в Україні ми перестали хвилюватись у перші дні повномасштабного вторгнення".
"Думаю, для нас вже пізно хвилюватися", – сказав президент.
Він розповів, що під час візиту до США чув запевнення у повній підтримці України від президента Джо Байдена.
"Я був у Вашингтоні, зустрічався з президентом Байденом, я чув про 100-відсоткову підтримку Білого дому, і також (чув) про двопартійну підтримку у Конгресі", – зазначив глава держави.
Він звернув увагу на те, що зараз у США "складний виборчий період", тому лунають "різні голоси", і деякі голоси "дуже дивні".
"Ми будемо говорити про це сьогодні", – сказав Зеленський, маючи на увазі зустріч європейських лідерів у Гранаді.
Зеленський також назвав збереження єдності Європи найбільшим викликом на цей момент і зазначив, що буде говорити на зустрічах у четвер про необхідність захистити українське небо від майбутніх російських атак взимку.