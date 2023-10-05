Росіяни зробили все, що могли для захисту Кримського мосту – ВМС

Російські окупанти вживають різних заходів для захисту Кримського мосту. Загарбники вже вичерпали можливості щодо зміцнення оборони цієї незаконної конструкції. Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Офіцер зазначив, що нещодавно інтервенти навіть спорудили нібито "непроникливу" систему охорони Кримського мосту.

Такий захист стосується протиповітряної оборони, уточнив представник ВМС України.

Також він додав, що наразі для охорони цього об'єкта є вороже корабельне угруповання, яке включає 5 кораблів і 4 катери морської охорони ФСБ РФ.

Крім того, біля Кримського мосту загарбники також затопили кілька барж.