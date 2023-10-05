У МВС назвали кількість безвісти зниклих серед військових та цивільних

На вересень 2023 року зниклими безвісти за особливих обставин вважаються 15 000 українських військовослужбовців, а також 11 000 цивільних. Про це в ефірі телемарафону сказав заступник голови Міністерства внутрішніх справ Леонід Тимченко, повідомляє Ліга.net.

"Наразі понад 26 000 осіб перебувають у розшуку як зниклі безвісти за особливих обставин. З них 11 000 – це цивільні, і близько 15 000 – це військові" , – сказав він.

Дані про кожного зниклого безвісти внесено до спеціального реєстру, який координує Головне управління розвідки.

За словами Тимченка, майже 9000 сімей отримали витяги з цього реєстру.