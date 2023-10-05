Депутати спростили процедуру списання військового майна
Верховна рада ухвалила закон про спрощення процедури списання військового майна на період дії воєнного стану. Документ підтримали 302 депутати. Про це заявив нардеп Ярослав Железняк, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
Законом (проєкт №10039) надаються додаткові повноваження командирам військових частин списувати військове майно незалежно від номенклатури служб забезпечення (крім зброї) вартістю за одиницю військового майна або за одним актом до 100 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян(1,7 млн гривень) за спрощеною процедурою.
"Завданням закону є спрощення процедури списання військового майна, що було втрачене (знищене, зруйноване) внаслідок воєнних (бойових) дій", - йдеться в пояснювальній записці до проекту.