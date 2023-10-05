У соцмережі X більше не відображаються заголовки в посиланнях

Соціальна мережа X (колишній Twitter) більше не показує заголовки новин, опублікованих на платформі, повідомляє Укрінформ.

Платформа більше не показує заголовки статей новин, якими користувачі діляться у стрічці соціальної мережі. Замість цього X показує лише головне зображення статті та домен (адресу сайту), але не надає змісту новини. Користувач, натиснувши на зображення, може перейти на сайт, який є джерелом новини, і лише так отримати доступ до контексту.

Посилання у X тепер відображаються так / Скріншот

Раніше користувачі соцмережі бачили заголовок новини поруч із зображенням.

Зазначається, що ще в серпні цього року власник Х Ілон Маск підтвердив роботу над такою зміною щодо публікації новин у соцмережі.

Як відомо, Маск регулярно конфліктує з традиційними ЗМІ. Так, раніше він скасував перевірену галочку американській газеті The New York Times (посилаючись на відмову видання платити за перевірений статус), а потім відновив її - перш ніж видалити її знову.

Водночас власник соцмережі Х заохочує людей ставати "громадянськими журналістами", публікуючи матеріали (тексти, аудіо, відео) безпосередньо на його платформі.