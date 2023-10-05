У ЄС заявили, що не зможуть замінити США в підтримці України

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель висловив сподівання, що США переглянуть своє рішення щодо допомоги Україні та продовжать надавати підтримку у війні проти Росії. Про це Боррель сказав, прибувши на саміт Європейської політичної спільноти в Іспанії, повідомляє Європейська правда.

Боррель назвав рішення США не включати підтримку України в угоду про тимчасове фінансування поганою новиною і висловив сподівання, що це не остаточна позиція Сполучених Штатів.

"Україна потребує підтримки ЄС, і ми певні, що матимемо її, і ми підвищимо її, але також (Україна потребує) і допомоги США. Я сподіваюсь, українці сподіваються, і я думаю, що кожен, хто не хоче, аби Путін виграв цю війну, має шукати шляхи, аби США переглянули це питання і продовжили підтримувати Україну" , – заявив Боррель.

Водночас він наголосив, що "Європа не може замінити США" у питанні підтримки України, хоча планує розширити допомогу.

"Європа збільшує свою підтримку. На столі – пропозиція на 50 млрд євро з цивільного та економічного боку і на 20 млрд євро – з військового боку" , – сказав Боррель.

Нагадаємо, минулого тижня Палата представників США вирішила не включати подальше фінансування на підтримку України до тимчасового законопроєкту про державне фінансування, а у вівторок – проголосувала за усунення Кевіна Маккарті з посади спікера палати.

У Білому домі перед голосуванням висловили впевненість, що попри ситуацію зі зняттям Маккарті з посади Конгрес зможе підтримати додаткове фінансування для оборонних потреб України.