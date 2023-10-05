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Зеленський обговорив з іспанським прем'єром допомогу Україні та вступ до ЄС

Зеленський обговорив з іспанським прем'єром допомогу Україні та вступ до ЄС

Президент України Володимир Зеленський зустріч з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Розмову він назвав "результативною".

Про це йдеться﻿ в дописі Зеленського в його Telegram-каналі.

"Обговорили новий пакет оборонної підтримки, який містить додаткові засоби ППО, артилерію та антидронові системи", – зазначив президент.

Також Зеленський зазначив, що Україна готується почати переговори щодо вступу до ЄС за головування Іспанії.

Серед іншого обговорили надання Україні енергетичного обладнання перед опалювальним сезоном, а також роботу і захист зернового коридору.

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