Зеленський обговорив з іспанським прем'єром допомогу Україні та вступ до ЄС
Президент України Володимир Зеленський зустріч з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Розмову він назвав "результативною".
Про це йдеться в дописі Зеленського в його Telegram-каналі.
"Обговорили новий пакет оборонної підтримки, який містить додаткові засоби ППО, артилерію та антидронові системи", – зазначив президент.
Також Зеленський зазначив, що Україна готується почати переговори щодо вступу до ЄС за головування Іспанії.
Серед іншого обговорили надання Україні енергетичного обладнання перед опалювальним сезоном, а також роботу і захист зернового коридору.