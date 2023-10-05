У Грузії відреагували на плани Росії розмістити флот в Абхазії

МЗС Грузії відреагувало на заяви самопроголошеного лідера невизнаної Абхазії Аслана Бжанії, згідно з якими Росія планує розмістити на абхазькій території свою військово-морську базу. Про це йдеться у заяві грузинського міністерства, повідомляє Європейська правда.

"Висловлюємо стурбованість заявами російського окупаційного режиму в Сухумі про розміщення додаткової російської військової бази на окупованих територіях Грузії та включення неподільного Абхазького регіону Грузії в ініційовані Росією інтеграційні процеси" , – йдеться у заяві.

У міністерстві назвали ці дії грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності Грузії та черговою провокаційною спробою легітимізувати незаконну окупацію Абхазії та Цхінвальського регіону.

"Міжнародна спільнота рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії. Ми закликаємо Російську Федерацію поважати свої міжнародні зобов'язання, виконувати угоду про припинення вогню, укладену 12 серпня 2008 року за посередництва ЄС, і припинити незаконну окупацію неподільних регіонів Грузії" , – йдеться у заяві.

Раніше лідер невизнаного регіону Аслан Бжанія в інтерв’ю газеті "Известия" заявив, що Росія планує створити військово-морську базу на чорноморському узбережжі невизнаної Абхазії, окупованій нею території Грузії.