Стало відомо, хто став лауреатом Нобелівської премії з літератури

Нобелівський комітет сьогодні, 5 жовтня оголосив лауреата премії у галузі літератури. Ним став норвезький письменник Йон Фоссе "за його новаторські п’єси та прозу, які висловлюють невимовне", пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Що відомо про письменника

Норвезький письменник та драматург Йон Фоссе народився 29 вересня 1959 року у м. Геугесунн. Як письменник дебютував 1983 року, романом "Червоне, чорне". Його перша п'єса "І ніколи нас не розлучити" вийшла друком 1994 року.

Фоссе пише романи, новели, вірші, книжки для дітей, а також есе і п'єси, а його твори перекладено на понад сорок мов. Постановки його п'єс здійснюють у багатьох країнах світу, зокрема у Німеччині, Франції, США та Японії.

Фоссе вважають одним із представників постмодернізму в норвезькій літературі. У своїх творах Фоссе застосовує своєрідну техніку, яку сам називає "писання", в якій на першому плані виступає ритм, якого автор досягає через повтори.

Норвезький письменник є мінімалістом, у його творах часто повторюється кілька однакових реплік, а словниковий запас кожного твору цілком скромний. Дія описується не від автора, а через репліки та уривки слів головних героїв.

Нобелівський тиждень-2023. Яких лауреатів вже оголосили

Нагадаємо, що з цього понеділка у Норвегії та Швеції розпочався Нобелівський тиждень, під час якого стануть відомі лауреати цієї престижної премії за 2023 рік.

Так, першими 2 жовтня були визначені переможці в галузі фізіології та медицини. Ними стали вчені Каталін Каріко та Дрю Вайссман за відкриття у модифікаціях нуклеозидних основ, які дозволили розробити мРНК-вакцини проти коронавірусу.

У вівторок, 3 жовтня нагороду з фізики присудили П'єру Агостіну, Ференцу Краушу та Енн Л'юльє за створення методів вивчення електронів і природи світла.

Також вчора, 4 жовтня троє дослідників Мунгі Бавенді, Луїс Брюс і Олексій Єкімов розділили премію з хімії "за відкриття та синтез квантових точок".