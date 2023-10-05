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Окупанти обстріляли Берислав на Херсонщині, влучили в лікарню – ОВА

Російські окупати вдень завдали 5 авіаударів по Бериславу Херсонської області. Зафіксоване пряме попадання в лікарню. Двоє медпрацівників постраждали.

Про це повідомив﻿ голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Вщент знищено четвертий поверх, ще один – частково. Також ворожим вогнем пошкоджено машини "екстренки", – йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, постраждали двоє медичних працівників. У водія "швидкої" – перелом ноги та поранення голови, фельдшер дістав контузію.

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