Окупанти обстріляли Берислав на Херсонщині, влучили в лікарню – ОВА
Російські окупати вдень завдали 5 авіаударів по Бериславу Херсонської області. Зафіксоване пряме попадання в лікарню. Двоє медпрацівників постраждали.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Вщент знищено четвертий поверх, ще один – частково. Також ворожим вогнем пошкоджено машини "екстренки", – йдеться в повідомленні.
За даними ОВА, постраждали двоє медичних працівників. У водія "швидкої" – перелом ноги та поранення голови, фельдшер дістав контузію.