Зеленський: РФ може напасти на інші країни через 5 років

Президент Володимир Зеленський заявляє, що у разі заморозки війни в Україні Росія може атакувати й інші країни 2028 року, повідомляє Українська правда.

Про це Зеленський сказав на пресконференції в Іспанії

"Зараз Росія розглядає різні сценарії на найближчі роки. Один із них особливо небезпечний. Якщо в цій агресії проти України буде будь-яка пауза, будь-яка заморозка ситуації, то буде новий критичний момент – 2028 рік.

Якщо Росії дати адаптуватися зараз, то 2028 року Кремль зможе відновити розбитий нами військовий потенціал, і в Росії буде достатньо сили атакувати країни, які у фокусі російської експансії. Окрім України, це точно країни Балтії і точно ті країни, на території яких присутні російські контингенти. Це чітка інформація від нашої розвідки, і ми сигналізуємо вам про це" , – заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що Росія "шукає можливості заморозити ситуацію та адаптуватися, робить висновки зі своїх помилок та готується йти далі".