Зеленський зустрівся з прем'єркою Італії: говорили про посилення ППО

Президент України зустрівся з прем'єркою Італії Джорджею Мелоні – обговорили нові пакети військової допомоги України.

Про це йдеться﻿ в дописі Зеленського в його Telegram-каналі.

Президент зазначив, що під час зустрічі "підтвердили міцне українсько-італійське партнерство". Він також подякував за "принципову й послідовну підтримку в захисті нашої свободи та наших людей, наших родин".

"Поінформував про перебіг нашого контрнаступу та наші першочергові оборонні потреби. Обговорили наступний пакет військової допомоги Італії, зокрема шляхи посилення нашої протиповітряної оборони" , – йдеться в дописі.

Зеленський та Мелоні обговорили гібридні загрози з боку Росії для європейської безпеки.

"Ми повинні захистити наш континент від перетворення Росією продовольства, енергії, міграції й інших проблем на зброю.

Захистити Україну від російської агресії означає захистити також усю Європу від усіх загроз і дестабілізації, які провокує Кремль. Зокрема, в Африці, де Росія дестабілізує цілі країни" , – написав президент.