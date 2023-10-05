Зеленський зустрівся з прем'єркою Італії: говорили про посилення ППО
Президент України зустрівся з прем'єркою Італії Джорджею Мелоні – обговорили нові пакети військової допомоги України.
Про це йдеться в дописі Зеленського в його Telegram-каналі.
Президент зазначив, що під час зустрічі "підтвердили міцне українсько-італійське партнерство". Він також подякував за "принципову й послідовну підтримку в захисті нашої свободи та наших людей, наших родин".
"Поінформував про перебіг нашого контрнаступу та наші першочергові оборонні потреби. Обговорили наступний пакет військової допомоги Італії, зокрема шляхи посилення нашої протиповітряної оборони", – йдеться в дописі.
Зеленський та Мелоні обговорили гібридні загрози з боку Росії для європейської безпеки.
"Ми повинні захистити наш континент від перетворення Росією продовольства, енергії, міграції й інших проблем на зброю.
Захистити Україну від російської агресії означає захистити також усю Європу від усіх загроз і дестабілізації, які провокує Кремль. Зокрема, в Африці, де Росія дестабілізує цілі країни", – написав президент.
Під час зустрічі також обговорили майбутнє головування Італії у G7.
"Вдячний Джорджі за підтвердження того, що підтримка України буде топовим пріоритетом Італії. Також подякував за готовність Італії взяти патронат над відновленням Одеси", – додав Зеленський.