У Раді зібрали підписи за заборону УПЦ МП – нардеп

У Верховній Раді зібрали підписи за винесення на розгляд питання щодо заборони діяльності Української православної церкви Московського патріархату. Про це повідомила народний депутат Юлія Клименко, повідомляє Ліга.net.

За її словами, у парламенті зібрали 226 підписів нардепів за звернення до голови Ради Руслана Стефанчука про внесення до зали на голосування заборони УПЦ МП." Отже голоси в залі є", — заявила Клименко.

Раніше Служба безпеки України повідомила, що з початку повномасштабної війни взяла близько 60 священнослужителів УПЦ МП. Правоохоронці стверджують, що затримані клірики працювали на Росію, продавали зброю та дитячу порнографію, деяких із них вдалося обміняти на українських військовополонених.