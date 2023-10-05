Світовий банк покращив прогноз зростання економіки України

Світовий банк прогнозує зростання економіки України на 3,5% у 2023 році та на 4,0% у 2024 році. У червні банк очікував зростання на 2,0% цього року і на 3,5% наступного, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить прогноз для країн Європи і Центральної Азії, що розвиваються.

Як зазначається у прогнозі, економічні перспективи України, як і раніше, залежать від передбачуваної тривалості російського вторгнення.

"Згідно з орієнтовним сценарієм, у якому активні бойові дії продовжаться до середини 2024 року, очікується, що ВВП зросте на 3,5% у 2023 році і на 4% у 2024 році" , - йдеться в повідомленні.

Світовий банк прогнозує, що, починаючи з кінця 2024 року, економіка України відновлюватиметься швидше. Це припущення обумовлено державними інвестиціями в міру пожвавлення відновлювальної та експортної активності.

Втрати від війни

Як зазначає СБ, незважаючи на російське вторгнення, економіка України демонструє ознаки помірного відновлення, чому сприяє надійніше електропостачання та стійке отримання зовнішньої допомоги, яка підтримує суспільний попит.

Після скорочення на 29,1% у 2022 році економіка України виграла від покращення електропостачання, локалізації активних бойових дій та більш надійного отримання зовнішньої допомоги у півріччі 2023 року, що дозволило відновити зростання, йдеться в огляді.

За даними банку, ВВП України почав відновлюватися, причому у другому кварталі 2023 зростання стало позитивним вперше після російського вторгнення. Цьому сприяло державне споживання та помірне відновлення пропозиції у секторах, пов'язаних із підтримкою військової економіки, а також у тих, що отримують вигоду від покращення постачання електроенергії.

Державні витрати зросли на 67% у річному обчисленні в першому півріччі 2023 року, тоді як податкові надходження збільшилися лише на 25%, багато в чому завдяки млявій економічній активності, що триває.

"Втрата робочих місць та доходів у приватному секторі, висока інфляція та втрата активів, викликані війною, звернули назад 15-річне скорочення бідності. Якщо виходити з глобального показника у 6,85 доларів на день (ПКС 2017 року), рівень бідності, за оцінками, збільшиться з 5,5% до 24,1% у 2022 році, внаслідок чого бідними стануть ще 7,1 млн осіб" , - наголошується в огляді.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд прогнозує, що економіка України зросте на 3% у 2024 році.