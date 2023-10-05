Європарламент закликає переглянути відносини з Баку через Карабах

Європарламент схвалив резолюцію, у якій закликає переглянути відносини ЄС із Азербайджаном після того, як операція Баку проти Нагірного Карабаху призвела до виїзду з регіону фактично всього населення, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

Резолюцію схвалили 491 голосом "за", проти голосували 9 євродепутатів і 36 – утрималися.

У тексті депутати засуджують збройну операцію, проведену Баку проти невизнаної республіки у Нагірному Карабаху 19-20 вересня, називаючи її порушенням міжнародного права і прав людини та зривом попередніх спроб домовитися про мир.

З огляду на те, що регіон після цього залишили понад 100 тисяч етнічних вірмен, практично все населення Карабаху, євродепутати прирівнюють ситуацію до етнічної чистки.

Парламентарі закликають ЄС і країн-членів надати Вірменії допомогу для прийняття цих біженців з Карабаху, а також закликають до "точкових санкцій" проти посадовців уряду Азербайджану у зв’язку з систематичними порушеннями режиму тиші, а також порушеннями прав людини у Карабаху. Також вимагають розслідувати дії азербайджанських військових, що мають ознаки воєнних злочинів.

На додачу, євродепутати засудили агресивну риторику керівництва Азербайджану щодо Вірменії, застерегли Баку від "воєнного авантюризму" і закликали Туреччину використати свій вплив на керівництво Азербайджану.

Європарламент закликає ЄС переглянути відносини з Азербайджаном, оскільки, на його думку, стратегічне партнерство з країною, до якої є великі питання з точки зору дотримання міжнародного права й прав людини, несумісне з цілями зовнішньої політики ЄС.

Якщо політика Азербайджану суттєво не змінюється, депутати пропонують призупинити спрощений візовий режим з Азербайджаном, а також закликають зменшувати залежність від газу з Азербайджану і бути готовими до повного припинення такого імпорту у разі прямої чи гібридної агресії Азербайджану проти Вірменії.

Нагадаємо, на полях саміту Європейської політичної спільноти у Гранаді планувалися переговори лідерів Вірменії та Азербайджану, але президент Азербайджану Ільхам Алієв скасував участь. Також на саміт у Гранаді не поїхав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, пояснивши це зайнятістю.

Неофіційно повідомляли, що нібито причиною відмови Алієва стало небажання західних партнерів долучити Анкару до переговорного формату, а також реакція Франції на операцію Азербайджану у Нагірному Карабаху.

Вірменський прем’єр Нікол Пашинян зазначив, що до новини про відмову Алієва їхати в Іспанію Єреван оцінював як "дуже ймовірний" шанс на підписання мирної угоди між країнами.