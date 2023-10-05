Зеленський на першій зустрічі з Пашиняном обговорив ситуацію на Південному Кавказі

Президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, що відбулася на полях саміту Європейської політичної спільноти у Гранаді, повідомляє Європейська правда.

Про це український лідер повідомив у Twitter (X).

За його словами, вони обговорили безпекову ситуацію на Південному Кавказі. Зеленський наголосив, що Київ зацікавлений у стабільності регіону та дружніх відносинах із його країнами.

"Ми також обговорили нашу двосторонню співпрацю й міжрегіональні економічні проєкти", – додав президент України.

During our first-ever meeting, Armenian Prime Minister @NikolPashinyan and I focused on the security situation in the South Caucasus. Ukraine is interested in the region’s stability and friendly relations with its nations. We also discussed our bilateral cooperation and… pic.twitter.com/xtOB2XvXsl — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2023

Нагадаємо, на полях саміту Європейської політичної спільноти у Гранаді планувалися переговори лідерів Вірменії та Азербайджану, але президент Азербайджану Ільхам Алієв скасував участь. Також на саміт у Гранаді не поїхав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, пояснивши це зайнятістю.

Неофіційно повідомляли, що нібито причиною відмови Алієва стало небажання західних партнерів долучити Анкару до переговорного формату, а також реакція Франції на операцію Азербайджану у Нагірному Карабаху.

Вірменський прем’єр Нікол Пашинян зазначив, що до новини про відмову Алієва їхати в Іспанію Єреван оцінював як "дуже ймовірний" шанс на підписання мирної угоди між країнами.