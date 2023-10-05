У магазині та кафе, де загинули півсотні людей, були поминки – Клименко

Російські окупанти у четвер, 5 жовтня, завдали удару по магазину та кафе, де проходили поминки й було багато людей, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

"Це був магазин, поряд кафе. У магазині були місцеві жителі, місцеві були і в кафе, де проходили поминки за місцевим односельцем. Загалом на території перебувало близько 60 осіб. 49 загинуло, серед них дівчинка 6 років" , — розповів чиновник.

За його словами, семеро людей отримали тяжкі поранення, зараз вони на операційних столах.

Клименко додав, що правоохоронцям уже вдалося ідентифікувати 29 тіл, інші тіла направили до експертних закладів Харкова.

Міністр уточнив, що чим було завдано удару, поки що невідомо. Це могла бути ракета чи авіабомба, але тип встановлять експерти.