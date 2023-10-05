Голова технічного уряду Словаччини запевнив Зеленського в підтримці України
Виконувач обов’язків голови словацького уряду Людовіт Одор зустрівся з президентом України на полях саміту Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді, повідомляє Європейська правда.
Про це Одор повідомив у соцмережі Twitter (X).
"Ми прагнемо миру в усій Європі: у великих і малих країнах, на сході й заході. Наші спільні цінності та бачення об'єднують нас, і Україна – їхня частина", – зазначив голова уряду Словаччини.
"У Гранаді ми запевнили Володимира Зеленського, що він може розраховувати на нашу постійну підтримку", – додав Одор.
Занепокоєння стосовно підтримки України з боку Словаччини виникли після оголошення результатів дострокових виборів до парламенту країни 30 вересня.
Колишній словацький прем'єр Роберт Фіцо та очолювана ним політсила Smer-SD отримали найбільше голосів. Фіцо, який у понеділок отримав два тижні на формування уряду, раніше декларував наміри припинити військову та політичну підтримку України.