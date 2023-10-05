Путін знову цинічно заявив, що Росія не розпочинала війну в Україні

Російський диктатор Володимир Путін нафантазував, що Росія не розв'язувала криваву війну в Україні, а нібито навпаки намагається її закінчити, повідомляє Ділова столиця.

Про це на полях дискусійного клубу "Валдай" заявив глава держави-терористки Володимир Путін.

Він вважає, що війна в Україні розпочалася ще 2014 року, коли у Києві стався "державний переворот".

Путін наголосив, що завдання "воєнної операції" в Україні нібито припинити бойові дії на території країни, розв'язані країнами Заходу проти населення Донбасу.