Обвал Дегтярівського мосту: в КМДА та Київавтодорі проводять обшуки

В рамках розслідування обвалу Дегтярівського посту правоохоронці проводять обшуки в Департаменті КМДА, КК Київавтодорі та у підрядників, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Київська міська прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особи Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, КК "Київавтодор" та рядом суб’єктів господарювання під час реконструкції шляхопроводу по вул. Дегтярівській та вул. Довженка" , - пише пресслужба.

(t.me/kyiv_pro_office/2405)

В межах провадження проводять одночасні обшуки за 8 адресами:

за місцем розташування Департаменту;

комунальної корпорації;

підрядних організацій.

Обвал Дегтярівського мосту у Києві

Під час ремонтних робіт у Києві обвалилися декілька прольотів Дегтярівського мосту на проїжджу частину. Внаслідок цього рух ділянкою було перекрито.

Як відзначили в КМДА, відповідальність за роботи на об'єкті несе безпосередньо підрядник.

Реконструкція Дегтярівського шляхопроводу розпочалася у червні. Очікувалось, що роботи завершать до 30 листопада. Загалом на ремонт влада виділила близько 1 млрд гривень.