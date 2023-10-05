ЗМІ: Польща та Угорщина блокують заяву лідерів ЄС за підсумками зустрічі в Гранаді

Польща та Угорщина вимагають зміни підсумкової заяви за результатами неформальної зустрічі лідерів Європейського Союзу в іспанській Гранаді, щоб там згадувались жорсткіші формулювання щодо міграційної політики, повідомляє Європейська правда.

Про це стало відомо агенції Bloomberg.

На зустрічі послів ЄС у середу Польща та Угорщина повторили вимогу, щоб у декларації щодо стратегічного порядку денного Євросоюзу в Гранаді згадувались попередні підсумкові заяви лідерів про необхідність консенсусом вирішувати питання міграції.

Ця вимога може завадити лідерам ЄС одностайно схвалити підсумкову заяву, як це сталося під час саміту в червні цього року.

Співрозмовники Bloomberg кажуть, що це може зруйнувати спроби лідерів Євросоюзу публічно продемонструвати єдність об’єднання.

Як сказав агентству на умовах анонімності польський посадовець, у Варшаві сподіваються, що члени ЄС поважатимуть рішення, ухвалені на попередніх самітах, і це не викличе розбіжностей.

Напередодні постпреди країн Євросоюзу досягли домовленості щодо реформування міграційної політики на тлі надзвичайно високого рівня прибуття нелегальних мігрантів до ЄС, але Польща та Угорщина, які виступають категорично проти прийому будь-яких людей, що прибувають з Близького Сходу та Африки, проголосували проти.

У Гранаді паралельно із неформальним самітом лідерів ЄС триває третя зустріч ініційованого Францією нового формату європейської співпраці – Європейської політичної спільноти, на ній присутній президент Володимир Зеленський.