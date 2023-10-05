У Росії рухнув рубль під час виступу Путіна на Валдаї

Перед закриттям сесії на Московській біржі 5 жовтня курс долара перевищив 100 рублів, а євро досяг позначки 105,37 руб, повідомляє Ділова столиця.

Примітно, що повідомлення про стрибок, яке поширили російські ЗМІ, збіглося з промовою глави РФ Володимира Путіна на форму "Валдай".

Так, курс долара зріс на 0,53%, або 0,52 руб, піднявшись до позначки 100,1 руб, свідчать дані Московської біржі станом на 17:17 за московським часом.

Курс євро додав 0,59%, або 0,61 руб, і досяг 105,37 руб.

Зазначимо, 2 жовтня вдень на "Мосбіржі" долар уперше з 15 серпня подорожчав вище 99 рублів, курс євро наблизився до 105 рублів.

Востаннє американська валюта торгувалася вище позначки 100 руб два дні тому — 3 жовтня.

За останні сім торгових сесій на "Мосбіржі" долар подорожчав більш ніж на 3,5 руб.

При цьому Путін вважає, що "у Європі падають реальні доходи населення", а в РФ нібито зростають.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін нафантазував, що Росія не розв'язувала криваву війну в Україні, а нібито навпаки намагається її закінчити.