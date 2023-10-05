Генсек Ради Європи засудила удар РФ по Харківщині, в якому загинули понад 50 людей

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила російський удар по у селі Гроза Куп’янського району Харківської області, в результаті якого загинули понад 50 людей, повідомляє Європейська правда.

Про це вона написала в соцмережі Twitter (X).

"Я найрішучішим чином засуджую російський напад на продуктовий магазин у Куп'янську, в результаті якого загинули невинні цивільні. Мої думки з жертвами, їхніми сім'ями та владою, яка зіткнулася з черговою невимовною трагедією", – зазначила Пейчинович-Бурич.

Je condamne avec la plus grande fermeté l'attaque russe contre une épicerie à Kupiansk, qui a tué plusieurs civils innocents. Mes pensées vont aux victimes, à leurs familles et aux autorités qui doivent faire face à une nouvelle tragédie indicible @UKRinCoE — Marija Pejčinović Burić (@MarijaPBuric) October 5, 2023

У четвер удень російські війська обстріляли кафе та магазин у селі Гроза на Харківщині. За попередніми даними, по місцю вдарили ракетою "Іскандер"

Станом на зараз загинула 51 людина, зокрема діти, ще шестеро зазнали поранень.

Очільник МВС Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону повідомив, що в кафе-магазині відбувалися поминки, на які зібралася ледь не третина села (за даними перепису там зареєстровано 330 мешканців).