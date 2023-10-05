НБУ відкликає ліцензію ще одного банку
Національний банк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ "Український будівельно-інвестиційний банк", повідомляє Економічна правда.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
"Національний банк України [...], зважаючи на пропозицію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ухвалив рішення від 05 жовтня 2023 року №350-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "Український будівельно-інвестиційний банк", – сказано в повідомленні.
Нагадаємо:
7 вересня 2023 року регулято ухвалив рішення віднести АТ "Український будівельно-інвестиційний банк" до категорії неплатоспроможних.
Причина – невиконання банком вимоги щодо усунення порушень банківського законодавства України, нормативно-правових актів НБУ протягом визначеного строку після віднесення банку до категорії проблемних.
4 серпня правління НБУ віднесло банк до категорії проблемних. З цього моменту стан банку суттєво погіршився, а менеджмент та власники істотної участі не вжили належних заходів для запобігання настання неплатоспроможності.