Зеленський: Німеччина працює над передачею Україні нової системи Patriot

Президент України Володимир Зеленський та федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц провели зустріч на полях саміту Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді в четвер, повідомляє Європейська правда.

Про це український лідер повідомив у Twitter (X).

За словами Зеленського, Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою протиповітряної оборони Patriot на зимові місяці.

"Вдячний за підтримку з боку ФРН у захисті нашої свободи й народу. Це також захист Європи та наших спільних цінностей", – зазначив президент.

Fruitful meeting with @Bundeskanzler Olaf Scholz.



Germany is working on providing Ukraine with an additional “Patriot” system for the winter months.



I’m grateful for Germany’s support in defending our freedom and people. This is also the defense of Europe and our shared values. pic.twitter.com/xv8k0bXNw3 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2023

Раніше повідомлялося, що Німеччина планує поставити Україні додаткові засоби протиповітряної оборони, щоб допомогти захистити зернові вантажі від потенційних російських атак.

Видання Bild стверджувало, що представникам українського уряду на переговорах з німецькою стороною дали зрозуміти, що Німеччина хоче зробити все можливе для подальшого посилення ППО України, тоді як передавати Києву далекобійні крилаті ракети Taurus не планує.