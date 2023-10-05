Зеленський: Німеччина працює над передачею Україні нової системи Patriot
Президент України Володимир Зеленський та федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц провели зустріч на полях саміту Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді в четвер, повідомляє Європейська правда.
Про це український лідер повідомив у Twitter (X).
За словами Зеленського, Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою протиповітряної оборони Patriot на зимові місяці.
"Вдячний за підтримку з боку ФРН у захисті нашої свободи й народу. Це також захист Європи та наших спільних цінностей", – зазначив президент.
Раніше повідомлялося, що Німеччина планує поставити Україні додаткові засоби протиповітряної оборони, щоб допомогти захистити зернові вантажі від потенційних російських атак.
Видання Bild стверджувало, що представникам українського уряду на переговорах з німецькою стороною дали зрозуміти, що Німеччина хоче зробити все можливе для подальшого посилення ППО України, тоді як передавати Києву далекобійні крилаті ракети Taurus не планує.