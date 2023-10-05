Науседа відповів на слова Зеленського про можливі атаки Росії на країни Балтії

Якщо Росія "зламає" Україну, то в неї справді з'являться інші цілі, тому цього не можна допустити, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє LRT.

"Ви не можете не погодитися. Ми завжди говорили, що Україна - перший форпост свободи. Якби Україна була зламана, а ми вважаємо, що цього не станеться, то це були б інші цілі" , - сказав він.

Науседа додав, що як можливу наступну мету президент назвав країни Балтії та інші держави.

"Наразі ціною величезних зусиль і жертв Україна, дозвольте мені висловитися, виграє для нас час, щоб ми встигли підготуватися, щоб ми встигли ще більше зміцнити систему колективної оборони НАТО і зробити кроки зі зміцнення нашої власної системи" , - підкреслив Науседа.

Також лідер Литви додав, що Україна переможе, а хребет Росії там зламається.

Що цьому передувало

Сьогодні президент України Володимир Зеленський сказав, що не можна допустити "заморозки" війни Росії проти України, інакше країна-агресор зможе відновити військовий потенціал до 2028 року та спробує атакувати інші країни.

Президент наголосив, що якщо в цій агресії проти України буде будь-яка пауза чи заморозка ситуації, то буде новий критичний момент у 2028 році.

"Якщо Росії дати адаптуватися зараз, то 2028 року Кремль зможе відновити розбитий нами військовий потенціал і у Росії буде достатньо сили атакувати країни, які у фокусі російської експансії. Окрім України, це точно країни Балтії і точно ті країни, на території яких присутній російський контингент. Це чітка інформація від нашої розвідки" , - сказав він.

Ризик заморозки війни

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголошував, що заморожування війни призведе лише до її відновлення у більших масштабах.

Водночас військові експерти зазначають, що заморожування війни можливе лише теоретично, адже позиція двох сторін відкидає таку можливість.