Президент Естонії засудив російський удар по Харківщині, де загинуло понад 50 людей
Естонський президент Алар Каріс засудив російський удар по у селі Гроза Куп’янського району Харківської області, в результаті якого загинули понад 50 людей, повідомляє Європейська правда.
Про це він написав у соцмережі Twitter (X).
Президент Естонії назвав обстріл Росією цивільних людей на Харківщині "абсолютно жахливим".
"Убивати мирних жителів – жалюгідно. За кожним злочином має бути покарання. Такі трагедії підтверджують, що Україна продовжує потребувати допомоги та підтримки", – підкреслив Каріс.
У четвер удень російські війська обстріляли кафе та магазин у селі Гроза на Харківщині. За попередніми даними, по місцю вдарили ракетою "Іскандер"
Станом на зараз загинула 51 людина, зокрема діти, ще шестеро зазнали поранень.
Очільник МВС Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону повідомив, що в кафе-магазині відбувалися поминки, на які зібралася ледь не третина села (за даними перепису там зареєстровано 330 мешканців).
Російський удар уже засудила генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.