Президент Естонії засудив російський удар по Харківщині, де загинуло понад 50 людей

Естонський президент Алар Каріс засудив російський удар по у селі Гроза Куп’янського району Харківської області, в результаті якого загинули понад 50 людей, повідомляє Європейська правда.

Про це він написав у соцмережі Twitter (X).

Президент Естонії назвав обстріл Росією цивільних людей на Харківщині "абсолютно жахливим".

"Убивати мирних жителів – жалюгідно. За кожним злочином має бути покарання. Такі трагедії підтверджують, що Україна продовжує потребувати допомоги та підтримки", – підкреслив Каріс.

‼️48 people died as a result of a Russian shelling of a civilian facility in the #Kupyansk district of the #Kharkiv region, President #Zelensky reported.



Among the victims was a 6-year-old boy. Additionally, there are reports of 6 people injured. The search and rescue operations… pic.twitter.com/qPGb1nq5ET — KyivPost (@KyivPost) October 5, 2023

У четвер удень російські війська обстріляли кафе та магазин у селі Гроза на Харківщині. За попередніми даними, по місцю вдарили ракетою "Іскандер"

Станом на зараз загинула 51 людина, зокрема діти, ще шестеро зазнали поранень.

Очільник МВС Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону повідомив, що в кафе-магазині відбувалися поминки, на які зібралася ледь не третина села (за даними перепису там зареєстровано 330 мешканців).

Російський удар уже засудила генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.