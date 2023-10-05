Close button
Увага! Міжбанк знову працює!

Президент Естонії засудив російський удар по Харківщині, де загинуло понад 50 людей

Президент Естонії засудив російський удар по Харківщині, де загинуло понад 50 людей
Фото: Facebook

Естонський президент Алар Каріс засудив російський удар по у селі Гроза Куп’янського району Харківської області, в результаті якого загинули понад 50 людей, повідомляє Європейська правда.

Про це він написав у соцмережі Twitter (X).

Президент Естонії назвав обстріл Росією цивільних людей на Харківщині  "абсолютно жахливим".

"Убивати мирних жителів – жалюгідно. За кожним злочином має бути покарання. Такі трагедії підтверджують, що Україна продовжує потребувати допомоги та підтримки", – підкреслив Каріс.

У четвер удень російські війська обстріляли кафе та магазин у селі Гроза на Харківщині. За попередніми даними, по місцю вдарили ракетою "Іскандер"

Станом на зараз загинула 51 людина, зокрема діти, ще шестеро зазнали поранень.

Очільник МВС Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону повідомив, що в кафе-магазині відбувалися поминки, на які зібралася ледь не третина села (за даними перепису там зареєстровано 330 мешканців).

Російський удар уже засудила генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

Новини

Популярні теми форуму

analytics