Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян визнав Нагірний Карабах частиною Азербайджану, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться в заяві за підсумками зустрічі Пашиняна з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем з посиланням на пресслужбу Євроради.

Президент Європейської ради Шарль Мішель, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрілися в Гранаді з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Так, європейські лідери підкреслили свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету, територіальної цілісності та непорушності кордонів Вірменії. Вони також висловили підтримку зміцненню відносин між ЄС та Єреваном у всіх вимірах, виходячи з потреб Вірменії.

Вони погодилися з необхідністю надання додаткової гуманітарної допомоги Вірменії, оскільки вона стикається з наслідками нещодавнього масового переміщення карабахських вірмен. Вони підкреслили, що ці біженці повинні мати можливість вільно здійснювати своє право повернутися до своїх домівок і місць проживання без будь-яких умов, під міжнародним контролем і з належною повагою до їх історії, культури та прав людини.

Лідери підкреслили нагальну необхідність роботи в напрямку делімітації кордону на основі останніх карт Генштабу СРСР, які були надані сторонам, що також має стати основою для дистанціювання сил, а також для завершення мирного договору та вирішення всіх гуманітарних питань.

Вони залишаються відданими всім зусиллям, спрямованим на нормалізацію відносин між Вірменією та Азербайджаном на основі взаємного визнання суверенітету, непорушності кордонів і територіальної цілісності Вірменії (29 800 км2) і Азербайджану (86 600 км2).

Варто зазначити, що площа Азербайджану вказана з урахуванням Нагірного Карабаху, а Вірменії — без нього.

Як повiдомлялось, з Нагірного Карабаху, що перейшов під контроль Азербайджану, до Вірменії виїхали вже близько 100 тис. осіб — це понад 80% населення регіону.