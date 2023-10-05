Зеленський за підсумками переговорів: буде більше ППО та артилерії
Президент України Володимир Зеленський 5 жовтня повідомив, що провів результативні переговори на полях саміту Європейської політичної спільноти, повідомляє Українська правда.
Про це говорить звернення Зеленського 5 жовтня.
"У нас буде більше ППО – є чіткі домовленості. Це дуже важливо перед зимою. Іспанія, Італія, Франція, Німеччина, Британія – дякую.
Буде більше артилерії в українських воїнів, більше далекобійної зброї та "обов'язково більше справедливості".
"Сьогодні наш головний меседж для світу: зло не має права взяти гору. І лише зараз, лише в Україні цю принципову моральну позицію можна втримати. Але всім разом".
Зеленський висловив вдячність за зустрічі кожному лідеру країн-партнерів.