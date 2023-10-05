Пентагон анонсував чергове засідання у форматі "Рамштайн"

Наступного тижня в Брюсселі відбудеться чергове засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" щодо військової допомоги Україні. На нього приїдуть глава Пентагону Ллойд Остін та новий глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Пентагона.

Як зазначили у Пентагоні, засідання у форматі "Рамштайн" планується на 10 жовтня.

"Міністр оборони Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Браун вирушать до Брюсселя, щоб провести засідання контактної групи з питань оборони України" , - йдеться в повідомленні.

На засіданні "Рамштайну", участь в якому візьмуть міністри оборони та старші військові чиновники з майже 50 країн, планують обговорити поточну ситуацію в Україні та забезпечення українців засобами, необхідними для захисту суверенної території.

Також глава Пентагону візьме участь у зустрічі міністрів оборони НАТО, яка відбудеться 12 жовтня в штаб-квартирі Альянсу.

Перший "Рамштайн" для наступника Міллі

Зазначимо, це буде перша зустріч у форматі "Рамштайн", участь в якій братиме вже новий глава Об'єднаного комітету начальників штабів США. Браун змінив на цій посаді генерала Марка Міллі, який пішов у відставку наприкінці вересня. Міллі обіймав посаду глави Об'єднаного комітету з 2019 року.

Генерал Браун має командний досвід у Тихоокеанському регіоні та на Близькому Сході. Він також служив в Європі, коли у 2014 році Росія окупувала Крим. Тоді він був директором операцій зі стратегічного стримування та ядерної інтеграції ВПС США в Європі.