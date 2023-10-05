Удар росіян по селу Гроза на Харківщині: кількість жертв зросла до 55

Кількість загиблих в результаті російського ракетного удару по селу Гроза у Харківській області зросла до 55. Декілька людей вважаються зниклими безвісти, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

"Поліція ідентифікувала 37 тіл загиблих в селі Гроза Куп’янського району. Пошукові роботи завершені. Від удару загинули 55 осіб, у тому числі 8-річний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими безвісти, 6 постраждалих знаходяться в лікарні" , - розповіли правоохоронці.

Як зазначили в поліції, є дуже понівечені тіла загиблих, тому для їх ідентифікації потрібні ДНК-експертизи.

Удар росіян по селу Гроза

Вдень 5 жовтня російські війська ракетою "Іскандер" ударили по селу Гроза у Харківській області. Ракета влучила у магазин та кафе, де відбувалися поминки за загиблим військовим, які організували його дружина та син. Син також був військовослужбовцем і разом зі своєю дружиною та матірʼю були в кафе.

Спочатку було відомо про півсотні загиблих від удару, але кількість жертв продовжує зростати.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко не виключав, що удар міг навести хтось з місцевих жителів, адже ракета влучила прицільно в невелике приміщення. Цю версію перевірять СБУ та поліція.

Сьогоднішній удар став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення. Загинули близько 15% жителів населеного пункту.