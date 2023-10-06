ISW: Українські військові просунулися під Андріївкою, Роботиним та Вербовим

Сили оборони України просунулися біля Андріївки Донецької області та Роботиного і Вербового Запорізької області.﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

За інформацією аналітиків, українські сили проводили наступальні операції поблизу Бахмута і просунулися 5 жовтня. Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські сили досягли успіху на схід від Андріївки.

Російський військовий заявив, що українські війська просуваються до залізничної колії в районі Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Українські війська 5 жовтня провели наступальні операції на заході Запорізької області та просунулися. Речник українського Таврійського угруповання військ полковник Олександр Штупун повідомив, що українські сили досягли часткового успіху на захід від Роботиного (10 км на південь від Оріхова). Генштаб України повідомив, що українські війська продовжують вести наступальні дії на Мелітопольському напрямку (захід Запорізької області).

Російські військові стверджували, що українські сили намагалися просунутися вздовж лінії Роботине-Вербове (10 км на південь – 18 км на південний схід від Оріхова), у напрямку Копані (11 км на південний захід від Оріхова) та поблизу Новопрокопівки (16 км на південь від Оріхова). 4 жовтня російський мілблогер заявив, що українські війська здійснили обмежене просування вздовж лінії Копані-Роботине-Вербове.

Російські джерела також стверджували, що 5 жовтня українські війська провели невдалі наступальні операції в районі кордону Донецької та Запорізької областей. Міноборони Росії та інші російські джерела стверджували, що російські війська відбили українські атаки біля Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки), Новодарівки ( 15 км на південний захід від Великої Новосілки), та Приютне (16 км на південний захід від Великої Новосілки).