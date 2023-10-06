Трамп не проти "тимчасово" стати спікером Палати представників

Експрезидент США Дональд Трамп заявив у четвер, що готовий обійняти посаду спікера Палати представників на "короткий період", поки республіканці не визначаться з кандидатом, який зможе набрати достатню кількість голосів.﻿ Про це він сказав в ефірі Fox News, повідомляє Європейська правда.

Трамп сказав, що до нього зверталися з пропозицією стати спікером, навіть на тимчасовій основі.

"Вони запитували мене, чи не візьмуся я за це на короткий період заради партії, поки вони не прийдуть до рішення – я роблю це не тому, що хочу – я зроблю це в разі необхідності, якщо вони не зможуть прийняти своє рішення" , – сказав Трамп.

Експрезидент США не уточнив, хто його просив про це, хоча низка законодавців від Республіканської партії заявили, що вони віддають перевагу йому на посаді спікера.

Він зазначив, що зараз зосереджений на своїй президентській кампанії, але буде готовий побути спікером протягом "30-, 60- або 90-денного періоду".

Однак, в четвер джерело, близьке до Трампа, повідомило CNN, що колишній президент у приватному порядку сказав оточенню, що хоче підтримати на посаду спікера Джима Джордана з Огайо і вважає його найкращою людиною для цієї роботи.

Інше джерело, яке обговорювало перегони за посаду спікера з Трампом, повідомило, що він, як очікують, підтримає Джордана в найближчому майбутньому.

Нагадаємо, у вівторок з ініціативи ультраправого крила республіканців у Конгресі вперше в історії втратив посаду спікер Палати представників США – республіканець Кевін Маккарті. Протрампівське крило партії звинуватило його у компромісах з демократами задля ухвалення тимчасового бюджету і "таємній угоді" щодо допомоги Україні.

Після відставки Маккарті в.о. спікера тимчасово буде Патрік Макгенрі, голова комітету Палати представників із фінансових послуг.

Терміни обрання нового спікера спрогнозувати важко, оскільки республіканці мають незначну більшість – 221 проти 212 у демократів, і голосів лише п'яти з них достатньо, аби заблокувати будь-яке призначення.